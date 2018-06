Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, la Sibiu, că nu se teme de vreo eventuală suspendare, precizând că nu ar exista niciun motiv pentru acest demers şi nici nu are cine să o facă.

"Vă spun încă o dată: nu mă tem de nicio suspendare şi chiar poate este bine să detaliez un pic. Deciziile pe care le iau niciodată nu le-am luat fiindcă mă tem sau nu mă tem de o suspendare. Deciziile pe care le iau sunt cele pe care le consider corecte şi bune pentru România. Dar dacă discutăm mai concret despre suspendare, acum, una la mână, nu există niciun motiv de suspendare. Doi la mână, nu are cine să facă suspendarea", a afirmat Iohannis.

