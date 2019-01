Klaus Iohannis participă la sesiunea festivă a Academiei Române dedicată Zilei Culturii Naționale, care are loc la Ateneul Român.

„Încep prin a adresa un elogiu tuturor celor care în anul Centenarului Marii Uniri au promovat cultura noastră în fața publicului din țară și din străinătate. Ziua Culturii Naționale le este, în primul rând, dedicată lor. Premiile și aplauzele primite de creatorii și artiștii români în 2018 au demonstrat din nou că România e un partener valoros în dialogul dintre civizilații. Prin bogăția și diversitatea culturii și patrimoniului nostru, adevărați piloni ai identității naționale, România adaugă Marii Simfonii Universale, an de an, noi expresii și...

