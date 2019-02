Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, că 29 martie este data limită în ceea ce priveşte Brexit, subliniind că România este în mod clar în favoarea unei retrageri ordonate şi în favoarea aprobării Acordului negociat.

"Am discutat anul trecut foarte mult despre Brexit. Nouă, UE 27, ne pare rău că această decizie a fost luată prin referendum. Respectăm această decizie, dar asta nu înseamnă că sărbătorim. Este o problemă uriaşă. (...) Acordul este unul bun. Eu îl consider un acord foarte bun. Acum aşteptăm aprobarea din partea Marii Britanii. Lucrurile au devenit mai complicate decât ne aşteptam. (...) Nimeni nu are un răspuns acum cum se va produce... citeste mai mult

