Sporul natural negativ şi migraţia românilor în străinătate sunt cele două fenomene care continuă să conducă la scăderea populaţiei, astfel că, până la următorul recensământ, populaţia României va scădea sub nivelul de 19 milioane de persoane.

"Avem un deficit natural de aproape 70.000 de persoane şi un deficit din zona de migraţie tot de circa 70.000 de persoane – mai scăzut decât în anii trecuţi –, dar, per total avem o scădere a populaţiei cu 140.000 de persoane în ultimul an. Dacă ar fi să facem o proiecţie simplistă, vom vedea că în următorii...

