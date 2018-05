Preşedintele executiv al Iaşiului, Adrian Ambrosie, a declarat că prin acest succes echipa din Copou a dat o palmă tuturor celor care au pus la îndoială corectitudinea înaintea jocului cu FCSB.

"Dincolo de faptul că am obţinut prima victorie a noastră în play-off, mă bucur că le-am închis gura tuturor contestatarilor, celor care spuneau că ne vom da deoparte sau că nu avem ce căuta în play-off. Am demonstrat că suntem o echipă curată, care joacă doar pe teren, dovadă că am reuşit să obţinem puncte în faţa celor mai bune echipe din campionat, care trag la titlu”, a declarat Adrian Ambrosie.

Acesta a avut şi un mesaj pentru oficialii lui CFR Cluj, care au... citeste mai mult

