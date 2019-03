”Guvernul SUA are o atitudine de pierzător. Vor să denigreze numele Huawei deoarece nu pot rivaliza cu noi”, a spus Guo conform Financial Times, citat de Gizmodo. El a mai spus despre guvernul american şi că ar suferi de o lipsă de maniere.

Huawei are relaţii apropiate de guvernul chinez, însă Guo spune că ar fi o ”sinucidere” pentru afacerile companiei dacă gigantul tehnologic ar trimite informaţii guvernului de la Shanghai. ”Nu avem nicio intenţie de a ne sinucide” a continuat el.

Acesta a punctat şi faptul că sunt peste 90.000 de persoane care au acţiuni în

