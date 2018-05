Președintele HC Dobrogea Sud, Ionuț Rudi Stănescu, a participat în weekend la un seminar organizat de Federația Europeană de Handbal, EHF Club Management Seminar ”The role of players in marketing – Club environment – Best Practice”, informează HC Dobrogea Sud. Cursul s-a desfășurat între 24 și 26 mai la Cologne (Koln) cu ocazia turneului Final Four al EHF Velux Champions League.

“Sunt multe lucruri pe care le știam și le aplicam, dar și multe lucruri noi pe care le vom adapta condițiilor noastre. Pentru mine, ca... citeste mai mult