Controversatul preşedinte stârneşte cu regularitate scandaluri atunci când vorbeşte despre femei. El a glumit în legătură cu un viol şi s-a lăudat public cu infidelităţile sale. Referindu-se la mărturisirea pe care i-a făcut-o unui preot pe când era în liceu, Duterte, în vârstă de 73 de ani, a spus că a intrat în camera menajerei sale în timp ce aceasta dormea. "Am ridicat pătura (...) Am încercat să ating ce era în pantaloni", a povestit el într-un discurs. "O atingeam când ea s-a trezit, aşa că am ieşit" din cameră, a mai spus el. Duterte a afirmat că i-a mărturisit preotului că s-a întors în camera menajerei şi a încercat să o agreseze din nou. Partidul... citeste mai mult

