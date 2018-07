Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a promis ca va demisiona daca cineva ii va putea demonstra ca Dumnezeu exista, la numai doua saptamani dupa ce a starnit furia oamenilor pentru ca l-a facut „prost” pe Dumnezeu. Intr-un discurs sustinut vineri seara, Duterte a declarat ca vrea sa vada macar o singura persoana care sa-i spuna ca a fost in Rai si ca a vorbit acolo cu Dumnezeu, informeaza sambata dpa.”Am nevoie de o persoana care sa-mi spuna…. ca Dumnezeu exista cu adevarat. Uite, am o fotografie. Am un selfie cu Dumnezeu”, a spus Duterte. „Din atatea miliarde (de oameni), am nevoie de unul singur. Si daca un astfel de om va exista, doamnelor si domnilor, eu imi... citeste mai mult

