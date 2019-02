Presedintele Consiliului Judetean ii da dreptate consilierului Catalin Iordache

In urma nenumaratelor discutii pe tema situatiei Spitalului Judetean din Braila, presedintele Consiliului Judetean a facut o declaratie pe pagina sa oficiala de pe un site de socializare in care sustine ca principala cauza a situatiei dramatice in care se afla spitalul este lipsa de comunicare.

“Asa cum am declarat in plenul ultimei sedinte a CJ Braila, ieri am fost la Spitalul Judetean si impreuna cu factorii decidenti am facut o evaluare a situatiilor, tinand cont astfel de cele prezentate de catre colegii mei consilieri.

Am identificat probleme in aprovizionarea cu medicamente a spitalului si implicit a responsabililor... citeste mai mult

acum 24 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Info Braila in