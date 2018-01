Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, la conferinţa de presă comună cu preşedintele Klaus Iohannis, că, în cazul Articolului 7 al Tratatului UE, problema legilor justiţiei din România îşi va găsi o soluţie în ţară, nu la Bruxelles.

Întrebat care este situaţia cu Articolul 7 şi cu procedura aferentă, Juncker a răspuns: „Nu am astfel de îngrijorări. Am spus clar că sistemul de justiţie din România funcţionează. Apoi, nu cred, în caz că vorbim aici de Articolul 7, problema aceasta o să îşi găsească o soluţie, dar în România, nu aici la Bruxelles se formulează soluţii”.

