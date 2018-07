Omul de afaceri Rami Ghaziri, trimis in judecata intr-un nou dosar Omul de afaceri Rami Ghaziri, condamnat definitiv pentru cumparare de influenta, a fost trimis in judecata intr-un nou dosar in care DNA il acuza de constituire de grup infractional si...

9am, 4 Ianuarie 2016