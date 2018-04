Presedintele ASOS, Brian McBride, vine pentru prima data in Romania la GPeC SUMMIT GPeC Summit, cel mai important eveniment de eCommerce si Marketing Online din Europa de Sud-Est, anunta venirea, pentru prima data in Romania, a lui Brian McBride, Chairman ASOS, cel mai mare retailer online de fashion. Urmatoarea editie a GPeC Summit va avea loc la Bucuresti pe 29-30-31 mai.

Brian si-a inceput cariera la Xerox, iar mai apoi a lucrat in cadrul IBM si Dell, urmand sa devina Managing Director al T-Mobile UK. In 2006, a devenit CEO-ul Amazon UK, functie pentru care a trecut... citeste mai mult