Presedintele Asociatiei Colectiv: Imi doresc sa-l actionez in judecata pe Raed Arafat Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv, a declarat ca il considera vinovat pe Raed Arafat pentru modul in care s-a actionat la club in noaptea incendiului si...

9am, 28 Martie 2016