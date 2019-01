Marius Pârvu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Marius Pârvu, a afirmat joi că trebuie găsite soluţii pentru a putea închide definitiv activitatea unor agenţi economici care încalcă articole de lege ce pun în pericol sănătatea populaţiei, dar şi pentru a aplica amenzi la valoarea cifrei de afaceri.

"O nemulţumire a mea este vizavi de amenzi. Avem acea lege a prevenţiei şi am practicat-o, dar am constatat că procentul celor care nu respectau legea era mai mare. Am încercat să găsim soluţii să nu amendăm, dar în prezent sunt agenţi economici care ne râd în faţă şi... citeste mai mult