În perioada 29-31 august 2018, în stațiunea Mamaia se va desfășura Școala Politică de Vară a Organizației Femelilor Liberal Democrate (OFLDE), precum și Școala Politică de Vară a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților (TLDE), sub numele „Libertate și democrație”.

Președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu va participa miercuri, 29 august 2018 la sesiunile ce vor deschide lucrările celor două reuniuni ale organizațiilor ALDE, după cum urmează: la orele 12.00 va participa la Școala de Vară a OFLDE, care are loc la Hotel Ramada (Sala Socrate), din stațiunea Mamaia; la orele 15.30 va participa la Școala de Vară a TLDE, care are loc la Hotel... citeste mai mult