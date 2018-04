Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituţională o sesizare de neconstituţionalitate privind Legii care prevede trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvenului sub cea a Camerei Deputaţilor.

Şeful statului susţine că prin felul în care a fost modificată Legea nu sunt clare raporturile dintre instituţia Monitorul Oficial şi Camera Deputaţilor. „Analiza sistematică a dispoziţiilor din cuprinsul legii criticate evidenţiază însă că plasarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial” sub... citeste mai mult