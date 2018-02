Presedinta Inaltei Curti: Romania intreaga parcurge un curs intensiv de drept, predat de persoane care au interese in solutionarea propriilor cauze si nu au absolvit niciodata Dreptul "Traim un moment in care Romania intreaga parcurge un curs intensiv de drept, predat de persoane care au interese in solutionarea propriilor cauze si nu au absolvit niciodata Dreptul", a declarat miercuri, la prezentarea raportului DNA, Cristina Tarcea, presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

azi, 12:53 in Social, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in