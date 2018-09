Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a declarat, marţi dimineaţă, că potrivit legii 207/2018, care este de imediată aplicare, completele de 5 judecători de la această instanţă se trag la sorţi la începutul fiecărui an.

"Potrivit dispoziţiilor articolului 32, alineatul 1, astfel cum au fost modificate prin legea 207, completele de 5 judecători se trag la sorţi la începutul fiecărui an. Legea 207 pe 2018 nu are nicio dispoziţie tranzitorie, cum are în alte situaţii care să reglementeze obligaţia desemnării la sorţi de noi complete pentru anul 2018 şi să reglementeze situaţia completelor de 5 judecători deja existente în... citeste mai mult

