Informaţia privind participarea lui Klaus Iohannis la o cină organizată de NATO a fost dată de publicaţia Express.co.uk, în contextul prezentării faptului că premierul Theresa May are în aceste zile numeroase întâlniri în format restrâns, cu lideri europeni, pentru a discuta despre Brexit. „Seara trecută (n.r. - joi seară), Theresa May a fost la o cină organizată de NATO la Bruxelles, cu cel puţin trei lideri din Uniunea Europeană: al Olandei, al României şi al Belgiei“, scrie Express.co.uk. Pe agenda oficială a şefului statului, publicată pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, nu este prezentată nicio informaţie despre întâlnirea... citeste mai mult

