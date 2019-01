Financial Times: Preluarea preşedinţiei va evidenţia structura opacă de putere şi corupţia

Preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către România, o ocazie rară pentru Bucureşti să-şi arate realizările şi ambiţiile în cadrul UE, va aduce sub lumina reflectoarelor structura opacă de putere şi corupţia omniprezentă din România, susţine o jurnalistă pentru publicaţia Financial Times.

“Oricine crede că România riscă să devină un fief al lui Liviu Dragnea, cel mai puternic politician local, poate găsi destule semne care să confirme acestă părere în oraşul său de baştină, Alexandria”, afirmă jurnalista Valerie Hopkins într-un material... citeste mai mult