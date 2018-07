Simona Halep a abordat al treilea Grand Slam al anului din postura de lider mondial, venind după triumful de la French Open. Din păcate, n-a reuşit să-şi egaleze nici măcar parcursul de anul trecut de la All-England Club, când a atins sferturile.

Presa internaţională a considerat eşecul româncei drept încă o surpriză neplăcută la Wimbledon 2018 şi rezultatul de sâmbătă a fost analizat de mai multe ziare şi site-uri de specialitate.

*The New York Times: Încă o zi, încă o eliminare-surpriză la Wimbledon: nr. 1 mondial. Numai o singură jucătoare din Top 10 a mai rămas în cursă: Karolina Pliskova. Nr.1 mondial n-a ştiut să profite de şansele pe care le-a avut în acest meci.

