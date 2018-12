"Bursa de Valori din România este în scădere cu aproape 12% în urma noilor propuneri de taxe", titrează site-ul publicaţiei Financial Times. Reforma cunoscută sub denumirea de "taxa pe lăcomie", va include de asemenea noi taxe asupra companiilor din domeniile energiei şi telecomunicaţiilor, care vor fi obligate să plătească 3% din cifra de afaceri, a anunţat ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici, citat de Financial Times. Indexul bursei de valori de la Bucureşti a scăzut cu 11,9%, aflându-se în cea mai mare scădere încă din 2009, potrivit Refinitiv. Este de... citeste mai mult