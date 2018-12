Gareth Bale (29 de ani) se pregăteşte să se despartă de Real Madrid. Presa din Spania scrie că gruparea de pe Bernabeu are nevoie de bani, pentru a face o adevărată revoluţie la echipă, şi că starul galez va fi vândut pentru preţul „corect”.

Jurnaliştii de la OK Diario anunţă că viitorul lui Gareth Bale este în Premier League. „Bale va fi vândut în vară, e o decizie care a fost luată deja”, susţine jurnalistul Eduardo Inda. „Real Madrid îl va vinde pe Bale pentru 180 de milioane de euro. Este preţul stabilit de ei. Vor să ia un fundaş central, un fundaş stânga, un mijlocaş şi doi atacanţi”, a mai spus directorul de la OK Diario, la „El Chiringuito”. Spaniolii anunţă că Real... citeste mai mult

