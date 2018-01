"O tara dezincrimineaza coruptia", scrie pe contul de Facebook The Guardian, care a publicat, vineri, un articol dedicat acestui eveniment.

"Romania se pregateste pentru proteste uriase din cauza 'marelui pas in spate' in ce priveste statul de drept", subliniaza ziarul britanic, adaugand ca "multi dintre criticii actualei puteri spun ca schimbarile aduse sistemului de Justitie si dezincriminarea unor fapte de coruptie inseamna ca separatia puterilor in stat este 'terminata'".

Liberation scrie ca "Romania isi pierde... citeste mai mult

azi, 13:41 in Social, Vizualizari: 35 , Sursa: Realitatea in