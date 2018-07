Presa britanica dezvaluie noi detalii in cazul Skripal

Anchetatorii britanci sunt de parere ca in operatiunea de otravire a fostului agent rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, au participat doua grupuri. Circula, de asemenea, mai multe versiuni, una dintre ele mergand pe ipoteza ca flaconul cu subtanta letala s-ar afla inca pe teritoriul Regatului Unit.



Serviciul de lupta impotriva terorismului din cadrul politiei britanice investigheaza o noua versiune, conform careia doua grupuri au fost implicate in tentativa de asasinare a fostul colonel GRU, Serghei Skripal, scrie The Mirror. Una dintre ele a adus agentul neurotoxic, Noviciok, in Marea Britanie, cealalta ocupandu-se exclusiv de... citeste mai mult