Presa britanica despre "Mana mortii"

Expertul american in dezarmare nucleara, Bruce Blair, a declarat ca sistemul sovietic de coordonare a unui atac nuclcear "Petrimetr", cunoscut in Occident sub denumirea "Mana mortii", continua sa fie modernizat de militarii rusi.



Intr-un interviu acordat publicatiei "Daily Star", Blair a precizat ca "Perimetr", dispozitiv capabil lanseze automat o riposta nucleara, contribuie la prevenirea unui razboi atomic. In opinia specialistului, sistemul reprezinta un mijloc optim de preintampire a unui conflict armat.

"Existenta inseamna ca Occidentul... citeste mai mult