Preotul Visarion, despre sfintirea locuintei de Paste. "Facem curat in casa si in suflet"

Sfintirea casei de Paste sau sfestania se savarseste de catre preot in biserica sau in casele crestin-ortodocsilor. Slujba consta in sfintirea apei, stropirea cu aghiasma a tuturor celor prezenti si a tuturor camerelor, precum si rostirea unor rugaciuni pentru ocrotirea si binele casei si pentru sanatate.

"E nevoie de o sfestanie a casei care sa ne scape de fapturile intunecate care ne pandesc in toate colturile casei. E firesc ca slujba sa fie facuta cu toti cei din familie. Lumineaza locuintele si le curata de energii.", a spus preotul Visarion la o statie tv.

Parintele explica faptul ca... citeste mai mult