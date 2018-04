Preotul Constantin Necula: Clasa politica are nevoie de rugaciune multa, sa inteleaga ca are un popor obosit de rautate

Prof. Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie „Andrei Saguna” din Sibiu, susține că toata clasa politica, indiferent de culoare, are nevoie de rugaciune multa pentru a intelege ca are un popor obosit de rautate.

„Toata clasa politica are nevoie de rugaciunea multa a poporului, ca sa inteleaga ca are un popor obosit de rautate, indiferent din ce coloratura politica sunt. Au nevoie sa inteleaga ca nu sunt unde sunt doar pentru interesul lor personal. Sa ne educam copiii. E un popor care asteapta binele, obosit de rautate si jumatati de masura. Ei (politicienii – n.red.)... citeste mai mult