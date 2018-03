Ian McNicholl, in varsta de 54 de ani, s-a casatorit cu cea despre care credea ca ii este suflet pereche, Michelle Williamson, in varsta de 45 de ani. Totul a fost minunat la inceput, insa mai tarziu barbatul a aflat ca are langa el o psihopata....

Antena 3, 31 Iulie 2017