Tehnicianul spaniol Luis Enrique este una dintre variantele pe care Arsenal le are pentru înlocuirea lui Arsene Wenger, care va pleca la finalul sezonului, după 22 de ani pe banca tunarilor.

Spaniolul pune însă condiţii de neconceput pentru un club ca Arsenal, care e obişnuit să promoveze sau să cumpere jucători tineri sau de perspectivă pe care apoi să-i crească. Mai exact, conform The Sun, fostul antrenor al Barcelonei solicită conducerii o sumă totală de 230 de milioane de euro pentru a fi cheltuiţi pe aducerea de jucători în această vară. Printre principalele ţinte ale sale se numără şi mijlocaşul belgian de la AS... citeste mai mult

