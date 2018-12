Trupa de teatru în limba englezã a Liceului Teoretic „Mihail Kogãlniceanu”, din Vaslui, îndrumatã de profesoara Mihaela Claudia Liteanu, a repurtat un nou si important succes la Festivalulconcurs national de teatru în limba englezã „Come with us in...

Monitorul de Vaslui, 17 Iunie 2015