Premiu special pentru trupa de teatru a Clubului de limba rusã

Elevii Liceului Teoretic „Mihail Kogãlniceanu” Vaslui au câstigat premiul al III-lea la concursul national de teatru „Come with Us to Dramaland”. Au participat pentru a treia oarã sub îndrumarea Mihaelei Liteanu, profesoarã de limbã englezã a...

Vremea Noua, 18 Mai 2011