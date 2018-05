Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța împreună cu Turkish Airlines Constanța au fost gazda evenimentului desfășurat în data de 10 mai 2018, prilejuit de obținerea locului al doilea în top-ul " Best Station of The Year 2017 - Excelence Ground to Sky", o ceremonie anuală organizată de Corporația Turkish Airlines în onoarea celor mai performante stații din întreaga rețea.

Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța această clasare pe a... citeste mai mult