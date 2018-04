În această săptămână CEO-ul Google, Sundar Pichai, va putea dispune de un pachet de 353.939 de acţiuni speciale în valoare de 380 de milioane de dolari, pe care le-a primit în 2014 sub un regim special, relatează Bloomberg.

Sundar Pichai în vârstă de 45 de ani care conduce Google din 2015, a primit acţiunile înainte de promovarea sa în funcţia de vicepreşedinte senior al produselor cu un an mai devreme, atunci când a preluat mai multe din responsabilităţile co-fondatorului Larry Page.

Premiul a crescut în valoare, deoarece acţiunile Alphabet Inc. au crescut cu 90% de... citeste mai mult