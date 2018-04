Anthony Oliver Scott, autorul unui articol publicat de The New York Times, elogiază filmul Aferim, al regizorului român Radu Jude. După ce Scott traduce, oarecum, titlul, spune că filmul lui Jude are o calitate proaspătă, sublimă, o dramă costumată...

Jurnalul National, 23 Ianuarie 2016