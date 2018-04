The New York Times şi The New Yorker au primit premiul Pulitzer la categoria „Servicii Publice" ("Public Service") pentru articolele care au dezvăluit abuzurile sexuale ale magnatului Harvey Weinstein asupra femeilor de la Hollywood şi din alte industrii din lume.

Agenţia de presă Reuters a primit două premii Pulitzer, unul la categoria „jurnalism internaţional'' pentru dezvăluirile despre legăturile dintre preşedintele Filipine Rodrigo Duterte şi patrulele de poliţie însărcinate cu asasinate, iar cel de-al doilea, pentru fotojurnalism - criza refugiaţilor Rohingya din Myanmar.

