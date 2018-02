Se apropie ceremonia de decernare a Premiilor Oscar 2018. Se fac deja liste cu posibilii câştigători, printre care pelicula „The Shape of Water” a regizorului mexican Guillermo del Toro ar putea obtine trofeul serii, avand cele mai multe nominalizări la cea de-a 90-a ediţie a celei mai strălucitoare gale a industriei cinematografice.



Nominalizări cel mai bun film: „Call Me by Your Name”, „Darkest Hour”, „Dunkirk”, „Get Out”, „Lady Bird”, „Phantom Thread”, „The Post”, „The Shape of Water” şi „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Favorit al categoriei: “Three Billboards Outside Ebbing,... citeste mai mult