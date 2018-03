Premiile Ligii Scriitorilor pe 2017

Organizaţia Liga Scriitorilor din România, cu membri şi în Maramureş, premiază an de an cele mai bune produse editoriale care au văzut lumina tiparului în anul editorial precedent.

Cele 210 titluri selectate au apărut sub siglele unui număr de 37 de edituri din 19 oraşe din ţară. Juriul, format din scriitorii Al. Florin Ţene (preşedintele juriului), Antonia Bodea, Gavril Moisa şi Voichiţa Pălăcean-Vereş, reunit în şedinţă în 28 februarie 2018, a hotărât premierea celor mai bune cărţi apărute în anul editorial 2017, astfel:

Premiul naţional: Marcel MUREŞEANU – prozator şi poet. Premiul pentru „Cartea... citeste mai mult