Luka Modric, cu un ochi plânge, iar cu celălalt râde. Nu a reuşit să ridice alături de croaţi Cupa Mondială, însă, sub ochii a 90.000 de spectatori prezenţi pe stadionul Lujniki din Moscova, a fost desemnat "Cel mai bun jucător al turneului".

Luka Modric is the Golden Ball Winner as the best player of the 2018 FIFA #WorldCup#CRO pic.twitter.com/kEDxt3JKiX

— TSN (@TSN_Sports) July 15, 2018 Campionul mondial, Kylian Mbappe, a primit şi el un premiu care îl va apropia şi mai mult de câştigarea Balonului de Aur. Atacantul de 19 ani a fost desemnat "Cel mai bun tânăr jucător" al Mondialului din Rusia.

acum 48 min. in Pro Sport