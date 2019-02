Gala BAFTA 2019 a avut loc, duminică seară, la Royal Albert Hall din Londra. Premiile sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei britanice de artă a filmului şi televiziunii (British Academy of Film and Television Arts).



Bafta Pentru o singură categorie dintre cele 24 competiționale - Rising Star -, câştigătorul este desemnat prin votul publicului.

Două premii speciale sunt atribuite de organizatorii galei - BAFTA Fellowship și Premiul BAFTA pentru contribuții extraordinare aduse industriei filmului britanic.

Gala BAFTA 2019 a avut loc duminică seară la Royal Albert Hall din Londra

