Premii obtinute de elevi din Centrul Al. Proca la concursuri internationale si nationale

3 echipe ale Centrulului Alexandru Proca pentru Initierea Tinerilor in Cercetarea Stiintifica din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA au obtinut premii la concursuri internationale si nationale de proiecte de cercetare.

Elevul Cristian Chira a obtinut medalie de bronz la Olimpiada ISEFEST 2018,Tunis, ce s-a desfasurat in perioada 12-17 martie 2018, cu proiectul Microvibrorobots.

Elevul Alexandru Constantin a obtinut locul I la Olimpiada nationala a proiectelor de cercetare - domeniul Biologie, ce s-a desfasurat in... citeste mai mult

azi, 18:01 in Educatie, Vizualizari: 53 , Sursa: Amosnews in