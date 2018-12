Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, în emisiunea "Be Eu" de la Antena 3, că infrastructura României este o preocupare a românilor și că anul acesta ar trebui să se încheie lucrările pentru 100 de kilometri de autostradă.

Viorica Dăncilă afirmă că dacă acești kilometri nu vor fi finalizați, îi va cere demisia directoirului CNAIR.

"Este o dorință firească, am văzut că infrastructura este o preocupare firească. Anul acesta trebuie să terminăm 100 de kilometri de autostradă. Pe 31 decembrie, șeful CNAIR trebuie să vină să îmi spună că sunt finalizați.

Dacă spune că nu sunt gata, pleacă acasă. Am promis acest lucru, trebuie să-l facem.