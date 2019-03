Premierul Viorica Dăncilă face declarații la Antena 3 din Washinton.

„Am venit aici, la Washinton, în urma unei invitații pe care am primit-o din partea AIPAC, pentru a fi speaker principal la începutul conferinței. Am avut întâlniri cu conducerea AIPAC, am avut întâlniri cu oameni de afaceri, voi avea întâlniri și mâine și poimâine aici, la Washington”.

