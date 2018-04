”M-a întristat vestea plecării dintre noi a istoricului şi academicianului Dinu C. Giurescu. A plecat un om de cultură de o valoare excepţională, un mare patriot care şi-a dedicat viaţa cu onestitate şi credinţă României. Să preţuim îndemnul domniei sale de a rămâne uniţi ca neam şi să transmitem mai departe generaţiilor viitoare iubirea faţă de ţară. Transmit condoleanţe familiei îndoliate!”, a transmis Viorica Dăncilă.

Academicianul Dinu C. Giurescu a murit la vârsta de 91 de ani, a declarat pentru MEDIAFAX biroul de presă al Academiei Române.

Născut pe 15 februarie 1927, în Bucureşti, Dinu C. Giurescu a fost politician român, deputat în Parlamentul României şi... citeste mai mult

ieri, 22:07 in Politica, Vizualizari: 35 , Sursa: Mediafax in