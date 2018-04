Viorica Dăncilă a spus că subiectele principale care vor fi abordate în cadrul întâlnirii de marți cu Iohannis vor fi bugetul și salarizarea.

Astăzi merg la Cotroceni, mi se pare un lucru firesc. Așa cum am spus la învestitură, vreau să am o foarte bună cooperare între instituţii. Această deplasare la Cotroceni se încadrează în ceea ce am spus atunci. Discuţiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Deci cam astea sunt subiectele la modul general

Klaus Iohannis se va întâlni marți, la Palatul Cotroceni, cu premierul Dăncilă și cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru a discuta despre legea salarizării bugetarilor.

