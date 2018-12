Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, în emisiunea "Be Eu" de la Antena 3, că Guvernul va depune actele pentru realizarea a trei mari spitale, până la sfârșitul acestui an.

Pentru aceste unități medicale sunt disponibili 150 de milioane de euro, dar costurile necesare ar fi de 460 de milioane de euro pentru un singur spital, astfel că o soluţie ar fi parteneriatul public-privat.

"Am avut discuţie cu doamna Corina Creţu, am discutat şi cu ceilalţi comisari. Eu cred că, pentru a avea un impact foarte bun, trebuie să folosim şi fondurile europene, şi... citeste mai mult

