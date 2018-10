Premierul României, Viorica Dăncilă, a declarat că a terminat evaluarea miniștrilor și urmează să facă mai multe precizări pe acest subiect în cadrul CExN.

„Am menționat că am terminat evaluarea. Am făcut evaluarea nu legată de anumite persoane. Am făcut o evaluare în funcție de îndeplinirea măsurilor din programul de guvernare. Urmează să expun această evaluare în cadrul Comitetului Executiv Național.

Deci nu vă pot da nume. Evaluarea s-a făcut.. O să văd care este.. Eu nu pot să spun acum că vor pleca un număr de... citeste mai mult

