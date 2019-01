Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marți, la Sinteza zilei, că are în vedere o măsură prin care adopțiile să se facă mai ușor.

Citește și: Sinteza zilei. Cum a aflat Dăncilă despre existența copilului. Momentele răvășitoare de la maternitate: "Am simțit atunci că nu pot să abandonez acel suflețel"

"Vă dați seama că sunt adepta unei astfel de măsuri și am vorbit cu Olguța Vasilescu atunci când era ministrul Muncii despre legea adopțiilor, despre această birocrație foarte mare. Am vorbit despre șansa... citeste mai mult