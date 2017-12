Premierul Tudose vrea sa se intalneasca pe 27 decembrie cu organizatiile civice active in prosteste Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat ca accepta intalnirea propusa de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale.

Social "Vă mulţumesc pentru urări. De asemenea, vă doresc şi dumneavoastră numai gânduri bune. Legat de o posibilă întâlnire în perioada 27-30 decembrie, vreau să vă transmit că sunt deschis la dialog. În acest sens, vă propun... citeste mai mult

